Главу фирмы в Севастополе осудили за мошенничество с запчастями для ЧФ

Tекст: Алексей Дегтярев

Директора приговорили к трем годам лишения свободы, согласно версии следствия, обвиняемый подделывал документы и поставлял на судоремонтный завод Черноморского флота китайские запчасти под видом польских, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

В ходе следствия выяснилось, что документы, включая свидетельства и накладные, оказались фальшивыми. Эти документы послужили основой для приемки запчастей 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота.

Директор присвоил полученные мошенническим образом 15 млн рублей и использовал по своему усмотрению.

Изначально Ленинский райсуд Севастополя приговорил его к четырем годам лишения свободы, но Севастопольский городской суд изменил приговор, сократив срок до трех лет в колонии общего режима.

Ранее главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова обвинили в завышении цен на сырье и материалы по госконтрактам для Минобороны. Сумма ущерба составила более 50 млн рублей.