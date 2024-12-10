Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Главу фирмы в Севастополе осудили за мошенничество с запчастями для ЧФ
Суд вынес приговор директору севастопольской компании «Тартус» по делу о мошенничестве с заменой предназначенных для ремонта кораблей Черноморского флота польских запчастей китайскими, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Директора приговорили к трем годам лишения свободы, согласно версии следствия, обвиняемый подделывал документы и поставлял на судоремонтный завод Черноморского флота китайские запчасти под видом польских, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.
В ходе следствия выяснилось, что документы, включая свидетельства и накладные, оказались фальшивыми. Эти документы послужили основой для приемки запчастей 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота.
Директор присвоил полученные мошенническим образом 15 млн рублей и использовал по своему усмотрению.
Изначально Ленинский райсуд Севастополя приговорил его к четырем годам лишения свободы, но Севастопольский городской суд изменил приговор, сократив срок до трех лет в колонии общего режима.
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