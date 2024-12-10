Бортников: Террористы нацелились на Северный Кавказ

Бортников сообщил об активности международных террористов на Северном Кавказе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, обстановка на Северном Кавказе продолжает оставаться напряженной, регион сохраняет статус объекта внимания международных террористов, сообщает ТАСС.

Бортников подчеркнул, что террористические организации предпринимают настойчивые попытки навязывания радикальных религиозных идей местному населению. «Осложняется обстановка и на Северном Кавказе», – заявил он.

Бортников отметил, что под влиянием деструктивных идей граждане становятся основным контингентом для вовлечения в вооруженные нападения на представителей органов власти и религиозные объекты. Это приводит к росту напряженности и увеличению числа инцидентов, связанных с террористической активностью в регионе.

Он добавил, что западные спецслужбы стремятся создать на территории России искусственные очаги напряженности, особенно в регионах с национальной и религиозной спецификой. Их действия направлены на инспирирование протестных настроений и провокацию конфликтных ситуаций, что может привести к массовым беспорядкам и терактам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил о применении арсенала НАТО для атак на Россию, а также о том, что количество и сложность компьютерных атак на критическую инфраструктуру России ежегодно растет, создавая глобальную угрозу безопасности. Кроме того, Бортников заявил о нарастающей военной угрозе со стороны НАТО, которая стремится расширить свое присутствие в Арктике, Балтике и получить доступ к Каспийскому морю.