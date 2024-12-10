Кремль отказался комментировать перенос Соловецкого камня

Песков заявил, что перенос Соловецкого камня на Лубянке решает город

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кремль отказался комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки в Москве, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, а решение об этом принимает город. Он отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в вопросы, которые находятся в ведении городских властей.

Разговоры о переносе Соловецкого камня были вызваны заявлением главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Фадеев выступил за перенос монумента, аргументируя это тем, что акции возле него носят не памятный, а политический характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).