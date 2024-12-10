Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Кремль отказался комментировать перенос Соловецкого камня
Песков заявил, что перенос Соловецкого камня на Лубянке решает город
Кремль оставил без комментариев предложение перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как это относится к компетенции городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль отказался комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки в Москве, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, а решение об этом принимает город. Он отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в вопросы, которые находятся в ведении городских властей.
Разговоры о переносе Соловецкого камня были вызваны заявлением главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Фадеев выступил за перенос монумента, аргументируя это тем, что акции возле него носят не памятный, а политический характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).