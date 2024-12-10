Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
В Белоруссии задержали троих россиян за распространение наркотиков
В Белоруссии задержали троих россиян с 200 граммами психотропного вещества
В Белоруссии задержали троих россиян по обвинению в распространении психотропных веществ, обнаружив у них свыше 200 граммов «Альфа-PVP».
В Белоруссии задержаны трое граждан России по обвинению в распространении психотропных веществ, сообщает ТАСС. Возраст задержанных составляет от 19 до 22 лет. Задержание произошло в результате работы сотрудников правоохранительных органов, которые поймали фигурантов с поличным.
Согласно данным белорусского МВД, молодые люди привезли из России оптовую партию психотропных веществ для дальнейшей реализации. В съемной квартире в городе Могилеве они занимались фасовкой запрещенного вещества, которое затем распространяли через закладки в Могилевской и Витебской областях. При обыске было изъято свыше 200 граммов особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В МВД Белоруссии подчеркнули серьезность данного преступления и его последствия в соответствии с законодательством.
Ранее сотрудники отделения наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали 27-летнего гражданина России по делу о сбыте психотропных веществ, о чем сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Кроме того, российская гражданка была задержана в белорусской столице по подозрению в распространении психотропных веществ.