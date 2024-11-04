Звезды от имени Народного фронта поздравили россиян с Днем народного единства

Tекст: Дарья Григоренко

Члены Народного фронта обратились к россиянам с поздравлениями и словами поддержки. Член Центрального штаба Народного фронда, военный корреспондент Николай Долгачев отметил, что в нынешних сложных исторических условиях важно объединяться, и Народный фронт является той площадкой, где все могут найти и поддержать друг друга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня этот праздник актуален, как никогда. Мы в сложные исторические времена живем. Большие испытания были, есть и предстоят – и нам нужно объединяться. Народный фронт в этом смысле выступает именно как объединяющая площадка», – добавил он.

Актриса Яна Поплавская, известная ролью Красной Шапочки, отметила, что Народный фронт символизирует единство русского народа.

Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичус заявил, что организация объединяет людей различных профессий с целью защиты страны и преодоления внешних угроз. «За последние 24 года мы поняли, что мы живем в самой лучшей стране. Нам снова вернули возможность гордиться своей страной, дали возможность верить в нашу силу и в силу защитить свое право остаться собой – и все это благодаря нашему лидеру Владимиру Путину. Сегодня внешняя угроза велика, как никогда. Победить ее можно, только сплотившись вокруг национального лидера», – подчеркнул Мацкявичус.

Представитель Народного фронта, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев выразил убежденность, что народное единство и Народный фронт имеют общий корень – народ. Он подчеркнул, что в его окружении все живут принципом «пока мы едины, мы непобедимы».

Иеромонах и певец Виталий Мочалов (отец Фотий) в своем поздравлении процитировал Иоанна Кронштадтского, отметив, что трудности укрепляют народ. «Я бы хотел процитировать мудрые слова Иоанна Кронштадтского: сегодняшние крестные муки русского народа принесут миру непреходящую пользу, а сам русский народ выйдет из огня страданий более сильным, святым и славным, чем был прежде», – подчеркнул он.

Актер Сослан Фидаров указал на значение терпимости и взаимопонимания в многонациональной России.