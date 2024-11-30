В Швейцарии рассказали об украинских турах на передовую для иностранцев

Keystone-SDA: На Украине организуют туры в зону боевых действий

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Keystone-SDA, украинские фирмы активно зарабатывают на организации так называемого черного туризма, передает РИА «Новости». Они предлагают иностранцам, преимущественно из Европы и США, путешествия в зоны боевых действий на Украине. На сегодняшний день порядка дюжины таких компаний предоставляют подобные услуги, говорится в статье.

Туры включают посещение Киева, его предместий и Харькова. Стоимость поездок варьируется от 150 до 250 евро за стандартную экскурсию. Однако для тех, кто желает испытать адреналин и оказаться вблизи линии фронта, цена может достигать нескольких тысяч евро.

Представители одной из компаний утверждают, что их деятельность не направлена исключительно на прибыль, пишет агентство. Часть средств, полученных от продажи туров, отправляется на поддержку ВСУ. Отмечается, что многие местные жители высказывают осуждение в адрес таких инициатив.

Несмотря на это, туроператоры продолжают настаивать на своем праве организовывать такие поездки. Они даже намерены расширить бизнес и после завершения текущего конфликта, уверяя, что это делается «в память о войне».