30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия
Палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.
В заявлении движения говорится об «ужасных свидетельствах» от граждан и врачей на севере анклава, а также о случаях обстрелов снарядами, которые приводят к испарению тел, передает РИА «Новости».
В связи с этим ХАМАС призвало международное сообщество и ООН сформировать комитет для международного расследования.
Ранее Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.