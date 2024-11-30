ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении движения говорится об «ужасных свидетельствах» от граждан и врачей на севере анклава, а также о случаях обстрелов снарядами, которые приводят к испарению тел, передает РИА «Новости».

В связи с этим ХАМАС призвало международное сообщество и ООН сформировать комитет для международного расследования.

Ранее Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.