Пушилин: Новая ракета «Орешник» стала сигналом для Запада

Tекст: Валерия Городецкая

На съезде донецкой общественной организации «Молодая республика» в Ростове-на-Дону Пушилин отметил, что Россия обязана опережать в развитии вооружения, чтобы противостоять потенциальным угрозам со стороны западных стран, чьи лидеры иногда действуют безрассудно, передает РИА «Новости».

Пушилин подчеркнул, что «Орешник» не ставил целью удивить украинское руководство. По его словам, с Украиной не считаются даже ее западные кураторы. Однако важный сигнал западным странам передан, добавил он.

Глава ДНР также отметил, что западные системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты «Орешник». Это, по его мнению, вселяет уверенность, что не потребуется применять ядерное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он также заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы.