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    Европа грозит Китаю из-за подозрений в адрес России
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
    Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    8 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 16:12 • Новости дня

    Компания «Яндекс Такси» ответила на претензии госкомитета нацбезопасности Киргизии

    Tекст: Мария Иванова

    Компания «Яндекс Такси» отвергла обвинения Госкомитета нацбезопасности Киргизии в нарушении налогового и антимонопольного законодательства.

    Компания «Яндекс Такси» выразила несогласие с претензиями, которые выдвинул госкомитет национальной безопасности Киргизии, сообщает РИА «Новости». Представители компании заявили, что «Яндекс Такси» намерена защищать свои интересы и считает, что действует в полном соответствии с законодательством Киргизии, включая уплату налогов.

    Госкомитет нацбезопасности Киргизии ранее сообщил о проведении обыска в офисе «Яндекс Такси» в связи с делом о неуплате налогов. Ведомство обвиняет компанию в нарушении предписаний службы антимонопольного регулирования и якобы искусственном повышении цен на услуги такси. Однако в «Яндекс Такси» подчеркнули, что в 2023 году были признаны лучшим налогоплательщиком страны и заявили, что работают в соответствии с законодательством.

    В компании уточнили, что продолжают сотрудничество с антимонопольными органами и никаких мер антимонопольного регулирования к ним применено не было.

    Также в пресс-службе отметили, что сервис «Яндекс Такси» продолжает свою работу в Бишкеке и других городах Киргизии, несмотря на происходящее.

    29 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    МВД Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, владельца орбитального корабля «Буран», его подозревают в мошенничестве, сообщили в алма-атинской полиции в пятницу.

    МВД Казахстана инициировало розыск Даурена Мусы, он обвиняется по статье о мошенничестве с использованием обмана или злоупотребления доверием через информационную систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана размещены личные данные и фото 50-летнего бизнесмена Мусы. Инициатором поиска выступает МВД республики, информация находится в разделе «Розыск преступников».

    В 2021 году Муса заявлял, что второй летный образец челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне. Занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что «Буран» следует передать городу Байконуру.

    Сообщалось также, что Казахстан планировал отсудить «Бураны» у владельца.

    В феврале 2021 года суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.

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    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    30 ноября 2024, 12:35 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    ВС России нанесли удар по складу с ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска

    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    Tекст: Александра Юдина

    У порта Черноморска был нанесен удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow, прибывшими из Румынии, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска атаковали железнодорожный состав у порта Черноморска в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что в составе находились дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, доставленные морским путем из румынского порта Констанца. Удар пришелся по военному грузу, который был перевезен на Украину из Румынии.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 07:53 • Новости дня
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудникам спецназа ГУФСИН во Владивостоке предъявили обвинения в разбойном нападении и попытке похищения человека в результате нападения на стриптиз-клуб.

    Как сообщает РИА «Новости», сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) предъявлены обвинения в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека. В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, передает Следственный комитет по Приморскому краю.

    Ранее были задержаны пятеро сотрудников отдела специального назначения ГУФСИН. Источник в силовых структурах уточнил, что спецназовцы, выдавая себя за ОМОН и угрожая оружием, совершали разбойные нападения на стриптиз-клубы, вымогая деньги. По этому факту возбуждено уголовное дело. Одного из соучастников задержали в Сочи.

    Следствие установило, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников ГУФСИН открыто похитили 200 тыс. рублей, выдавая себя за правоохранителей. Фигуранты планировали похитить организатора мероприятий, чтобы склонить его к прекращению деятельности, но не смогли осуществить задуманное.

    Похищенные деньги были распределены между участниками группы. Одному из фигурантов предъявлено обвинение в разбое, попытке похищения человека, а также незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Второй фигурант обвиняется в разбое и попытке похищения. Уголовное дело в отношении четверых выделено в отдельное производство.

    Следственные действия по делу окончены, обвиняемые и их адвокаты изучают материалы дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани возбудили уголовное дело после нападения на экс-футболиста Вадима Евсеева, а обвиняемые взяты под стражу. Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена, владельца крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. Всем, участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

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    30 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, взявшей самолеты в «мокрый» лизинг у iFly, что позволит компании расширить авиапарк и улучшить обслуживание на Дальнем Востоке.

    Компания «Аэрофлот» стала первой в России, которая решила использовать «мокрый» лизинг для своих самолетов, сообщает ТАСС. В рамках этой сделки авиаперевозчик арендует три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 у другой российской авиакомпании iFly.

    Сделка предусматривает аренду воздушных судов вместе с экипажами, что обеспечивает оперативное наращивание авиапарка. Общее количество самолетов модели A330 в парке «Аэрофлота» теперь достигнет 15.

    На первом этапе самолеты будут выполнять рейсы из Москвы в города Дальнего Востока, включая Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что «мокрый» лизинг станет важным шагом в развитии гражданской авиации в России. Он подчеркнул, что такой подход поможет авиаперевозчикам быстро увеличивать число самолетов, особенно во время высокого спроса или при открытии новых маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании смогут использовать «мокрый лизинг» для международных рейсов в 2025 году, что позволит арендовать самолеты сразу с экипажем за границей. «Мокрый лизинг» поможет российским авиакомпаниям получить самолеты с экипажами для удовлетворения срочных потребностей на рынке перевозок и снижения остроты проблемы будущего дефицита флота, отмечал авиаэксперт Олег Пантелеев.

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    29 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    @ Omar Albam/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.

    Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.

    Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.

    Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Синоптик: Температура в декабре в Москве превысит норму на 3–5 градусов

    Тишковец: В декабре в Москве температура будет выше нормы на 3–5 градусов

    Синоптик: Температура в декабре в Москве превысит норму на 3–5 градусов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Среднемесячная температура в Москве в декабре будет на 3-5 градусов выше нормы, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик отметил, что это означает, что зима начнется относительно мягко по сравнению с предыдущими годами, передает РИА «Новости».

    По его словам, количество осадков ожидается в пределах нормы, что предполагает обычное количество дождей и снегопадов для этого времени года. Это в сочетании с повышенной температурой может привести к еще более теплому началу зимнего сезона.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что среднемесячные температуры декабря будут выше нормы на востоке европейской части России и в других регионах.

    В воскресенье в Москве зафиксировано наступление метеорологической зимы с минимальной температурой минус 2,2 градуса, что задержалось на 11 дней, и осадками в 11–13 миллиметров, составляющими 25% от месячной нормы.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    30 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский принял решение удерживать Курахово, несмотря на угрозу окружения, отказавшись отдать приказ о выводе украинских войск, тем самым обрекая их на гибель, передает РИА «Новости».

    По мнению Рогова, Зеленский жертвует своими солдатами ради создания образа для западных стран, продолжающих поддерживать Украину.

    Курахово – это стратегически важный город в ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в юго-западной части Донбасса и может стать важным объектом в контексте текущих боевых действий между российскими и украинскими силами.

    Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 15:32 • Новости дня
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    @ Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.

    «Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов »Северных потоков«]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», – сказал Роммель в интервью журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    Генпрокурор отметил, что этот успех не был гарантированным, и подчеркнул, что еще предстоит сделать многое. Основное внимание теперь сосредоточено на установлении личности других участников, мотивов преступления и изучении возможной государственной вовлеченности в операцию.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.

    Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство.

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    30 ноября 2024, 11:17 • Новости дня
    Фигуристка Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз

    «Постньюс»: Олимпийская чемпионка Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз за год

    Фигуристка Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за 2024 год совершила 197 нарушений ПДД за рулем Porsche Macan и BMW X6, сообщили СМИ.

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова за 2024 год нарушила правила дорожного движения 197 раз. Так, с марта 2019 года по ноябрь 2024 года на Загитову было выписано 554 штрафа на общую сумму 497 тыс. рублей. Наиболее частыми причинами были превышение скорости (401 случай) и игнорирование дорожных знаков или разметки (65 случаев).

    Кроме того, фигуристка была уличена в парковке в неположенном месте (18 случаев) и совершении запрещенных маневров, таких как левый поворот или разворот (14 случаев), а также в движении по полосе для общественного транспорта (14 случаев), передает «Постньюс».

    Спортсменка владеет двумя автомобилями: Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X6 30d 2018-го. На первый автомобиль приходится 175 штрафов, а на второй – 22. Все нарушения уже оплачены.

    Особо выделяются пять случаев проезда на красный свет. Примечательно, что ни одно из перечисленных нарушений не связано с прошлогодним инцидентом, когда Загитова была замечена за рулем чужого Mercedes-Benz AMG G63.

    Ранее в 2019 году в соцсетях был опубликован ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.

    Алина Загитова является победительницей Олимпиады-2018, чемпионкой мира и Европы, она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Европа грозит Китаю из-за подозрений в адрес России

    Военные корабли НАТО продолжают блокировать в Балтийском море китайский сухогруз – а все потому, что капитан судна имеет российское гражданство. Экипаж подозревается ни много ни мало – в «акте российско-китайской диверсии». На каком основании высказываются подобные обвинения и есть ли у Европы шансы их доказать? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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