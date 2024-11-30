Компания «Яндекс Такси» ответила на претензии госкомитета нацбезопасности Киргизии

Tекст: Мария Иванова

Компания «Яндекс Такси» выразила несогласие с претензиями, которые выдвинул госкомитет национальной безопасности Киргизии, сообщает РИА «Новости». Представители компании заявили, что «Яндекс Такси» намерена защищать свои интересы и считает, что действует в полном соответствии с законодательством Киргизии, включая уплату налогов.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии ранее сообщил о проведении обыска в офисе «Яндекс Такси» в связи с делом о неуплате налогов. Ведомство обвиняет компанию в нарушении предписаний службы антимонопольного регулирования и якобы искусственном повышении цен на услуги такси. Однако в «Яндекс Такси» подчеркнули, что в 2023 году были признаны лучшим налогоплательщиком страны и заявили, что работают в соответствии с законодательством.

В компании уточнили, что продолжают сотрудничество с антимонопольными органами и никаких мер антимонопольного регулирования к ним применено не было.

Также в пресс-службе отметили, что сервис «Яндекс Такси» продолжает свою работу в Бишкеке и других городах Киргизии, несмотря на происходящее.