Канцлер Австрии оценил возможность визита в Москву или Киев

Канцлер Австрии Нехаммер оценил возможность визита в Москву или Киев

Tекст: Валерия Городецкая

Нехаммер в интервью газете der Standard заявил, что считает целесообразным визит в Москву или Киев только после появления сигналов о снижении военной активности, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатические визиты до этого времени могут создать «впечатление оправдания действий».

На вопрос о своем последнем контакте с президентом России Владимиром Путиным, Нехаммер отметил, что это было в 2022 году. «Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров», – сказал он. Канцлер добавил, что после начала конфликта на Украине «не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл».

Нехаммер также прокомментировал предложение новому лидеру США Дональду Трампу сделать Вену местом для переговоров. «Трамп знает Австрию и ценит ее», – заявил он, добавив, что Австрия является полноправным членом ЕС, придерживается западной ориентации и остается нейтральной страной, а также является местом расположения ОБСЕ.

Однако на вопрос о реалистичности проведения мирных переговоров в Вене Нехаммер не дал прямого ответа. «По крайней мере, я внес Австрию в повестку», – заключил он.

Ранее Нехаммер в разговоре с Дональдом Трампом предложил провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии, а также рассказал, что во время телефонного разговора Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине.