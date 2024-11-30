Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Махачкалы возобновил работу в штатном режиме после снятия режима «Ковер», сообщил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.
Аэропорт Махачкалы возобновил свою работу в обычном режиме. Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов пояснил, что режим «Ковер» был снят в 10:08 мск, передает ТАСС.
Ранее ПВО отбила атаку ВСУ дронами Каспийска в Дагестане, в связи с чем аэропорт в Махачкале был временно закрыт.
Минобороны сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.