Глава Европарламента предложила создать союз безопасности ЕС

Глава Европарламента предложила создать независимый союз безопасности и обороны ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью изданию она подчеркнула, что Евросоюз обязан быть более сильным, слаженным и единым. Метсола акцентировала внимание на необходимости создания «настоящего союза безопасности и обороны», который будет работать в дополнение, а не в противовес НАТО, передает

Метсола считает, что новый союз поможет укрепить позиции Евросоюза на международной арене и обеспечит ему большую автономию в вопросах безопасности.

Ранее сообщалось, что Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

Кроме того, Евросоюз и Япония заключили первое в истории партнерство в сфере обороны и безопасности.