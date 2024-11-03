Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Глава Европарламента предложила создать союз безопасности ЕС
Глава Европарламента предложила создать независимый союз безопасности и обороны ЕС
Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости создания независимого союза безопасности и обороны, который будет дополнять НАТО, а не конкурировать с ним, сообщила газета Mundo.
В интервью изданию она подчеркнула, что Евросоюз обязан быть более сильным, слаженным и единым. Метсола акцентировала внимание на необходимости создания «настоящего союза безопасности и обороны», который будет работать в дополнение, а не в противовес НАТО, передает
Метсола считает, что новый союз поможет укрепить позиции Евросоюза на международной арене и обеспечит ему большую автономию в вопросах безопасности.
Ранее сообщалось, что Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.
Кроме того, Евросоюз и Япония заключили первое в истории партнерство в сфере обороны и безопасности.