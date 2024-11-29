Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
МИД: «Бомбы» западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье
Замглавы МИД Михаил Галузин выразил обеспокоенность западным вмешательством в Закавказье, призвав страны региона и их соседей объединиться для самостоятельного решения проблем.
Галузин заявил о необходимости совместных действий стран Закавказья и их соседей для решения региональных проблем, избегая западного вмешательства. «Мы видим, что «бомбы» западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье», – подчеркнул Галузин в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».
Он отметил, что странам Закавказья и их соседям следует проявлять внимательность и осторожность в сложившейся ситуации. Замглавы МИД подчеркнул, что для эффективного решения проблем региона необходимо принимать меры сообща, без привлечения внешних сил, и в первую очередь опираться на силы кавказских государств и их ближайших соседей.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что прекращение западной помощи Киеву приведет к завершению конфликта на Украине, поставив страну в сложное положение перед Кремлем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад хочет усложнить работу российских бомбардировщиков ударами ATAСMS.