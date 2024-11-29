Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Путин потребовал ускорить ремонт школ в Кировской области
Путин указал губернатору Кировской области на важность ремонта аварийных школ
Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым потребовал уделить особое внимание ремонту аварийных школ и детских садов, а также обсудил проблемы в сельском хозяйстве региона.
Президент провел встречу с губернатором Кировской области, в ходе которой подчеркнул необходимость ускорения ремонтных работ в аварийных школах и детских садах региона, сообщает ТАСС. «Много осталось еще «аварийки?» – поинтересовался президент, обратив внимание на удручающее состояние детских учреждений.
Путин отметил, что в Кировской области много объектов, требующих капитального ремонта, и подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания со стороны местных властей. Губернатор Соколов заверил, что все объекты планируется привести в порядок к 2030 году.
Глава государства также выразил интерес к ситуации в сельском хозяйстве региона, отметив небольшое снижение объема выпуска агропродукции. Соколов объяснил это суровыми климатическими условиями, которые влияют на сельское хозяйство, в то время как производство молока, напротив, демонстрирует рост. Путин попросил уточнить причины снижения других показателей, получив разъяснения о технологических особенностях.
Кроме того, на встрече обсуждались планы газификации региона до 2029 года, которые, по словам губернатора, находятся на стадии активной реализации. Путин выразил приятное удивление намерением полностью завершить газификацию к этому сроку.
Ранее на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским Путин обратил внимание на высокую долю аварийного жилья.
Накануне Путин утвердил перечень из 21 критерия оценки эффективности губернаторов.