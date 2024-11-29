Решетников спрогнозировал возвращение рубля к фундаментальным значениям

Решетников объяснил колебания рубля разовыми факторами и спекуляциями

Tекст: Елизавета Шишкова

По мнению министра, после прекращения нервозности на рынке рубль вернется к своим фундаментальным значениям, передает РИА «Новости».

Решетников отметил, что несмотря на волатильность, российские компании-экспортеры продолжают стабильную работу, а импорт постепенно восстанавливается. Он также подчеркнул, что расчеты по внешнеторговым контрактам идут своим чередом. Министр выразил уверенность, что правительство и Центральный Банк работают над необходимыми решениями для стабилизации ситуации.

Министр также указал, что волатильность на финансовом рынке усилилась из-за отсутствия торгов долларом и евро на бирже. Он отметил, что дополнительные поступления валюты или временное увеличение спроса могут приводить к значительным изменениям курса. В этой связи приостановка покупок валюты в рамках бюджетного правила продолжится до конца года.

Решетников напомнил о мерах, которые Банк России уже предпринимает для снижения амплитуды колебаний курса. В частности, регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца текущего года. Эти покупки будут отложены и осуществлены в 2025 году, однако ЦБ продолжит операции, связанные с Фондом национального благосостояния, на внутреннем рынке.

Ранее Решетников заявил, что динамика курса рубля определяется эмоциями на валютном рынке, а не фундаментальными факторами, отметив текущее состояние валютного рынка.

Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года, чтобы поддержать курс рубля.

В среду доллар вырос до более чем 110 рублей, а евро – выше 115 рублей, и, по мнению экспертов, предпринятые меры недостаточны для остановки падения рубля.