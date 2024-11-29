Министр транспорта Британии подала в отставку из-за скандала с полицией

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Хейг подала в отставку после того, как пресса узнала о ее участии в судебном деле по обвинению в даче ложных показаний полиции, передает ТАСС.

В 2015 году Хейг признала, что предоставила недостоверные сведения о краже своего рабочего телефона, чтобы получить новую модель. Суд, учитывая незначительность проступка, не вынес ей наказание.

В открытом письме премьер-министру Киру Стармеру Хейг признала свою ошибку, объяснив, что сразу после ограбления в 2013 году она подала заявление в полицию, указав украденные вещи, включая телефон, который позже нашла у себя дома. Она отметила, что должна была сразу сообщить об этом работодателю.

Хейг заявила, что подала в отставку, чтобы не навредить имиджу правительства. Она подчеркнула, что независимо от фактов, этот вопрос отвлекал бы правительство от выполнения своих задач. Хейг стала первым министром, покинувшим кабинет Стармера после его формирования в июле.

За время работы на посту министра Хейг отметилась критикой в адрес судоходного оператора P&O Ferries. Компания уволила 800 британских работников, наняв вместо них иностранцев, чтобы снизить издержки. Хейг призвала к бойкоту компании, что вызвало недовольство инвесторов. Вмешательство Стармера помогло разрешить ситуацию с возможной потерей инвестиций в 1,3 млрд долларов.