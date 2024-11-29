В Стамбуле из-за музыкального спора убили официанта

Скандал из-за музыкальной просьбы в стамбульском ресторане привел к убийству официанта

Tекст: Мария Иванова

Скандал в ресторане в центре Стамбула из-за требования гостей сыграть песню привел к гибели 23-летнего официанта, передает Haberturk. Инцидент произошел в районе Кумкапы, популярном среди туристов, в ресторане с живой музыкой, передает РИА «Новости»

Вечером 23 ноября трое посетителей настаивали на исполнении песни по их заказу, но получили отказ. Сотрудники ресторана, включая хозяина, вывели нарушителей спокойствия, не взяв с них плату за ужин.

По словам владельца, позже гости наняли людей, которые обстреляли заведение, подъехав на мотоцикле. В результате обстрела был ранен 23-летний официант Реджеп Денизхан, который скончался в больнице. Полиция ведет поиски подозреваемых. Глава Ассоциации взаимоподдержки владельцев ресторанов квартала Кумкапы Кемаль Дураноглу отметил, что инцидент произошел на популярном туристическом рынке, где ситуация вокруг ресторанов стала менее безопасной. Несмотря на наличие охраны, угрозы остаются, так как даже полицейские в Стамбуле иногда подвергаются нападениям на улицах.

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Кроме того, в Приморском крае суд приговорил жителя Уссурийска к восьми с половиной годам колонии за убийство мужчины, которое произошло после конфликта из-за громкой музыки.