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Продавцов табака детям предложили штрафовать до двух млн рублей
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу табака детям
Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за продажу табачной продукции несовершеннолетним до 2 млн рублей для юридических лиц, внеся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Документ, размещенный в думской базе данных, предполагает изменения в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В ней речь идет о несоблюдении ограничений и (или) нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями и продукцией, содержащей никотин, передает ТАСС.
В сопроводительных документах к законопроекту говорится, что за повторную продажу табачной продукции несовершеннолетним предусматривается штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Также возможно наказание в виде исправительных работ на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, пишет РИА «Новости».
В марте правительство России утвердило новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что в ходе первого чтения в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям. В проекте закона также предусмотрен штраф за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним в 500 тыс. рублей.