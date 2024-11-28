Продавцов табака детям предложили штрафовать до двух млн рублей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу табака детям

Tекст: Дарья Григоренко

Документ, размещенный в думской базе данных, предполагает изменения в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В ней речь идет о несоблюдении ограничений и (или) нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями и продукцией, содержащей никотин, передает ТАСС.

В сопроводительных документах к законопроекту говорится, что за повторную продажу табачной продукции несовершеннолетним предусматривается штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Также возможно наказание в виде исправительных работ на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, пишет РИА «Новости».

В марте правительство России утвердило новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ходе первого чтения в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям. В проекте закона также предусмотрен штраф за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним в 500 тыс. рублей.