Зеленский указал на задержки западной помощи ВСУ

Зеленский заявил о дефиците ВСУ на востоке Украины из-за медленных поставок военной помощи

Tекст: Максим Попов

В ходе третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine президент Украины Зеленский отметил задержки в поставках помощи с Запада как одну из причин недостаточной укомплектованности подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Донбассе, где украинские силы испытывают дефицит личного состава. «Сложности на востоке Украины. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», – сказал он.

Президент Украины акцентировал, что оперативные поставки западной помощи имеют решающее значение для способности украинских военных удерживать позиции на передовой. Он также выразил надежду на ускорение процессов, связанных с логистикой и доставкой необходимой поддержки.

Ранее стало известно, что украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с ВСУ для молодых людей, начиная с 18 лет. Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.