Путин утвердил ответственность добровольцев за утрату материальных средств

Tекст: Валерия Городецкая

Документ распространяет действие Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» на добровольцев, передает РИА «Новости». Им теперь предстоит возмещать ущерб от утраченного или поврежденного имущества в ходе выполнения контрактных обязательств.

Согласно документу, добровольцы будут нести ответственность на условиях, аналогичных военнослужащим по контракту, но с некоторыми особенностями. В частности, для расчетов к гражданам-добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.

Ежемесячные удержания из денежного содержания и других выплат для возмещения ущерба составляют 20% от начисленных за месяц средств. Максимальный общий размер удержаний не должен превышать 50% от денежного содержания и других выплат.

В октябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.