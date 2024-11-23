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Путин утвердил ответственность добровольцев за утрату материальных средств
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий материальную ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.
Документ распространяет действие Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» на добровольцев, передает РИА «Новости». Им теперь предстоит возмещать ущерб от утраченного или поврежденного имущества в ходе выполнения контрактных обязательств.
Согласно документу, добровольцы будут нести ответственность на условиях, аналогичных военнослужащим по контракту, но с некоторыми особенностями. В частности, для расчетов к гражданам-добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.
Ежемесячные удержания из денежного содержания и других выплат для возмещения ущерба составляют 20% от начисленных за месяц средств. Максимальный общий размер удержаний не должен превышать 50% от денежного содержания и других выплат.
В октябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.