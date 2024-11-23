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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области
Кадыров заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ у Леоновки в Черниговской области
Беспилотники выявили позиции ВСУ в лесопосадке у населенного пункта Леоновка в Черниговской области, после чего опорные пункты ВСУ были уничтожены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области с помощью беспилотников.
Он уточнил, что позиции противника были обнаружены в районе населенного пункта Леоновка. По его словам, дроны-разведчики зафиксировали, что ВСУ оборудовали несколько опорных пунктов в лесопосадке и, по всей видимости, планировали задержаться в этом районе на продолжительное время.
После выявления опорных пунктов и обработки всей полученной информации было принято решение использовать дроны для их уничтожения.
Кадыров отметил, что уничтожение проходило в зоне ответственности 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» под командованием Заурбека Элимханова.
Глава Чечни назвал действия российских подразделений слаженными и эффективными, что позволило превратить опорные пункты и укрытия противника в «бесполезную кучу». Он также выразил благодарность военным за успешное проведение операции.
Ранее боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали при угрозе боя с подразделением «Ахмат» в Курской области.
До этого спецподразделение беспилотников, отправленное Киевом для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, завершило свою миссию неудачей.