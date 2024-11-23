Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Опубликованы кадры освобождения Новодмитровки
Минобороны показало кадры освобождения Новодмитровки
Министерство обороны России продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Новодмитровка военнослужащими группировки «Центр».
На видео в Telegram-канале Минобороны можно увидеть, как подразделения проводят обходные маневы. Операция была проведена в условиях интенсивного обстрела артиллерией и под плотным огнем ударных дронов, отмечается в сообщении.
Напомним, в течение недели российские войска освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, нанеся значительные потери украинским формированиям, включая уничтожение американских боевых машин пехоты Bradley. В частности, подразделения группировки войск «Центр» освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку, Ильинку и Новодмитровку.