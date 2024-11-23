В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.