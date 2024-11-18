Оппозиция Абхазии выдвинула условия президенту Бжания

Оппозиция Абхазии предложила назначить своего кандидата на пост премьера

Tекст: Вера Басилая

Лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба заявил, что митингующие готовы согласиться на то, чтобы временно исполняющим обязанности главы республики стал нынешний вице-президент. Взамен оппозиция требует назначения своего кандидата на пост премьер-министра, передает РИА «Новости».

Ардзинба отметил необходимость баланса в исполнительной власти перед предстоящими выборами, чтобы избежать использования административного ресурса в пользу действующей команды. Он подчеркнул, что действующий кабинет министров должен уйти в отставку, чтобы на место премьер-министра была назначена компромиссная фигура от оппозиции.

Оппозиция отвергла предложение президента Бжании о том, что он подпишет заявление об отставке лишь после освобождения правительственных зданий протестующими.

Ардзинба заявил, что подобное требование неприемлемо для оппозиции и выразил уверенность в том, что заявление может быть подписано в любом месте, передает ТАСС.

Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что парламент Абхазии может провести внеочередное заседание 18 ноября для обсуждения политического кризиса.

В воскресенье оппозиция Абхазии предложила назначить вице-премьера и министра финансов Владимира Делбу на должность премьер-министра и и. о. президента.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что считает события 15 ноября в Сухуме попыткой государственного переворота, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, причинив значительный ущерб и ранив людей.

Бжания подчеркнул, что остается избранным главой республики, несмотря на непримиримость оппозиции и отсутствие компромисса по ключевым вопросам.