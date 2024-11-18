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Оппозиция Абхазии выдвинула условия президенту Бжания
Оппозиция Абхазии предложила назначить своего кандидата на пост премьера
Абхазская оппозиция готова согласиться на назначение действующего вице-президента исполняющим обязанности главы республики, если пост премьер-министра займет кандидат от оппозиции, заявил протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.
Лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба заявил, что митингующие готовы согласиться на то, чтобы временно исполняющим обязанности главы республики стал нынешний вице-президент. Взамен оппозиция требует назначения своего кандидата на пост премьер-министра, передает РИА «Новости».
Ардзинба отметил необходимость баланса в исполнительной власти перед предстоящими выборами, чтобы избежать использования административного ресурса в пользу действующей команды. Он подчеркнул, что действующий кабинет министров должен уйти в отставку, чтобы на место премьер-министра была назначена компромиссная фигура от оппозиции.
Оппозиция отвергла предложение президента Бжании о том, что он подпишет заявление об отставке лишь после освобождения правительственных зданий протестующими.
Ардзинба заявил, что подобное требование неприемлемо для оппозиции и выразил уверенность в том, что заявление может быть подписано в любом месте, передает ТАСС.
Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что парламент Абхазии может провести внеочередное заседание 18 ноября для обсуждения политического кризиса.
В воскресенье оппозиция Абхазии предложила назначить вице-премьера и министра финансов Владимира Делбу на должность премьер-министра и и. о. президента.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что считает события 15 ноября в Сухуме попыткой государственного переворота, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, причинив значительный ущерб и ранив людей.
Бжания подчеркнул, что остается избранным главой республики, несмотря на непримиримость оппозиции и отсутствие компромисса по ключевым вопросам.