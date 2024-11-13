Украинский командир: Из-за атак ВС России ВСУ готовы отступить из Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская армия готова оставить свои позиции в городе Курахово в Донецкой народной республике, но командование пока не дало такой приказ, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Командир одного из украинских артиллерийских подразделений отметил, что российские войска атакуют город с трех сторон, и это делает ситуацию крайне тяжелой для обороняющихся.

Курахово и соседний Красноармейск являются важными логистическими центрами для украинских вооруженных сил. Оба города серьезно пострадали из-за непрекращающихся атак. Это делает их удержание стратегически важным, хотя и сложным.

На окраине Красноармейска расположен завод, специализирующийся на производстве огнеупорных материалов для металлургической промышленности. Ранее это предприятие считалось крупнейшим на Украине в своей области, играя значимую роль в сталелитейной отрасли страны. После присоединения ДНР к России его значение в украинской экономике существенно изменилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахова, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахова.