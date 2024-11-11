При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.14 комментариев
НКО стали поставщиками контента для проекта «Хорошие новости»
В Общественной палате Российской Федерации прошел семинар, на котором обсуждались перспективы использования приложения «Хорошие новости» для продвижения культурных инициатив и укрепления связей между региональными общественными палатами и НКО.
Приложение «Хорошие новости» поможет не только усилить внимание к культурным событиям, но и установить плотное взаимодействие между региональными общественными палатами, НКО и командой проекта, отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Никита Анисимов. «Это сотрудничество открывает возможности для совместных коммуникационных кампаний и интеграции культурных инициатив в единую повестку», – сказал он.
Руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин рассказал о возможностях приложения, подчеркнув его роль в продвижении культурных инициатив и повышении осведомленности широкой аудитории о локальных проектах. Он отметил, что проект активно развивается благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и что пользователи приложения могут создавать контент о культурных событиях, получая призы за активность, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев и начальник управления общественных связей Государственного исторического музея Мария Лемигова поделились положительным опытом сотрудничества с проектом. Они отметили, что приложение «Хорошие новости» стало важным инструментом для привлечения новой аудитории к музейным проектам. Советник командования Центрального академического театра Российской Армии Анна Василенко подчеркнула важность проекта в формировании позитивного информационного пространства.
На «свободном микрофоне» представители региональных общественных палат и НКО выразили заинтересованность в сотрудничестве, поделившись своими предложениями. Среди них были председатель комиссии Общественной палаты Республики Карелия Чичуа Назиброла и директор АНО «Золотое сечение» Оксана Голещихина.
Семинар был организован командой проекта «Хорошие новости» при поддержке Общественной палаты РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Участие в семинаре приняли более 200 представителей НКО и региональных общественных палат.