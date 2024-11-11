При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.4 комментария
Стало известно о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
Российские войска усилили давление на ВСУ на Авдеевском участке фронта в ДНР
Российские войска ведут активные боевые действия на Авдеевском фронте, продвигаясь к Красноармейску на семи направлениях под давлением украинской армии.
Российские войска активно продвигаются на авдеевском участке фронта в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта из Донбасса полковника Виталия Киселева, продвижение осуществляется в сторону Красноармейска по семи направлениям. Это создает давление на Вооруженные силы Украины и открывает возможности для дальнейшего продвижения российской армии в сторону Запорожья.
Киселев отметил, что интенсивность боевых действий с российской стороны заметно увеличилась. Он подчеркнул, что основные прорывные действия происходят на Авдеевском направлении в сторону Красноармейска, а также на Купянском направлении. В частности, события развиваются в направлениях Покровска и Курахова, идут бои за Торецк.
Продвижение на Авдеевском направлении позволяет российской армии двигаться южнее, в сторону Запорожья. Запорожье является важным плацдармом для Вооруженных сил Украины, откуда они могут готовить контратаки в сторону Бердянска, Крыма и Мариуполя. Киселев также сообщил, что украинские войска регулярно отступают и оставляют свои позиции под давлением российской армии, особенно на фоне ударов российской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики на Украине вышли к трассе снабжения ВСУ у Селидово, а Кураховское и Красноармейское направления стали самыми сложными для Вооруженных сил Украины на данный момент, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский.