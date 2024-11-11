Биткойн обновил исторический максимум, превысив 82 тыс долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткойна продолжает демонстрировать рост, обновляя исторические максимумы, сообщает ТАСС.

На 11 ноября криптовалюта подорожала на 3,49%, достигнув отметки 82 тыс. 56 долларов по данным платформы Binance. Этот рост свидетельствует о продолжающемся интересе к криптовалютам со стороны инвесторов.

К 13.15 по московскому времени биткойн продолжил укрепляться и достиг отметки 82 тыс. 81 доллар, что обозначает прирост на 3,5%. Этот тренд может указывать на дальнейшую динамику и потенциальные новые рекорды в стоимости биткойна. Эксперты предполагают, что высокая волатильность криптовалют может привлечь как новых инвесторов, так и спекулянтов.

На рынке продолжается обсуждение причин такого значительного роста, включая возможные изменения в мировой экономике и поддерживающие меры со стороны отдельных государств. В то же время, эксперты напоминают о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, и советуют тщательно анализировать рынок перед принятием инвестиционных решений.

Ранее в понедельник цена биткойна на криптовалютной бирже Binance достигла нового исторического максимума в 81 тыс. долларов, что подтверждают данные торговой площадки.

Днем ранее стоимость биткойна на бирже Binance 10 ноября обновила исторический максимум, достигнув 80 тыс. долларов, однако вскоре снизилась до 79,5 тыс. долларов.

Генеральный директор Binance Ричард Тэн сообщил, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новую эру для криптовалют.