Фонд президентских грантов пригласил на обучающий марафон в 2025 году

Сотрудники некоммерческих организаций смогут пройти обучающий онлайн-марафон, который поможет им разработать социальный проект и оформить его для участия в конкурсе президентских грантов 2025 года. Заявки на участие принимаются до 9 декабря 2024 года.

Участникам будет предложена поэтапная разработка проекта, участие в групповых онлайн-встречах с тренером, а также разбор готового проекта. По словам представителей фонда, такой формат позволит улучшить качество социальных инициатив и повысить их успех в конкурсах.

Статистика показывает, что выпускники марафона выигрывают в конкурсах Фонда президентских грантов в два раза чаще, чем другие участники.

Прямой эфир, посвященный возможности участия в марафоне, состоится 14 ноября в 11.00 мск. Зарегистрироваться на эфир можно по ссылке.