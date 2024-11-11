При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Фонд президентских грантов пригласил на обучающий марафон в 2025 году
Представителей некоммерческих организаций (НКО) пригласили на марафон по созданию проектов для конкурса президентских грантов, который пройдет с 21 января по 6 марта 2025 года.
Сотрудники некоммерческих организаций смогут пройти обучающий онлайн-марафон, который поможет им разработать социальный проект и оформить его для участия в конкурсе президентских грантов 2025 года. Заявки на участие принимаются до 9 декабря 2024 года.
Участникам будет предложена поэтапная разработка проекта, участие в групповых онлайн-встречах с тренером, а также разбор готового проекта. По словам представителей фонда, такой формат позволит улучшить качество социальных инициатив и повысить их успех в конкурсах.
Статистика показывает, что выпускники марафона выигрывают в конкурсах Фонда президентских грантов в два раза чаще, чем другие участники.
Прямой эфир, посвященный возможности участия в марафоне, состоится 14 ноября в 11.00 мск. Зарегистрироваться на эфир можно по ссылке.