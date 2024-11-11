Песков: Путин в Кремле проведет встречу с главой Северной Осетии

Политолог: Речь Путина на Валдайском форуме оказалась в духе цивилизационного реализма

Политолог Межуев: Глобальная миссия России состоит в защите прав и свобод человечества

Tекст: Олег Исайченко

«Выступление Владимира Путина на «Валдае» носит глубокий мировоззренческий характер. Президент продемонстрировал уникальную широту политической и философской мысли. Один из ключевых вопросов, поднятый главой государства, касается сосуществования цивилизаций и обществ с разными идеологическими, политическими, экономическими, социальными установками», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Он отметил, что глубинно гегемонистские тенденции Запада являются главной причиной конфликтности в современном мире, и Владимир Путин продемонстрировал это на целом ряде примеров, включая историю России. «Нам когда-то казалось, что Запад – это борец за права человека, демократию и рыночную экономику. Но на деле это совсем другой геополитический субъект с очень сильными стремлениями к гегемонии, которая обретает зачастую вид неоколониализма», – уточнил собеседник.

На этом фоне политолог обратил внимание на доктрину нового мироустройства, предложенную Путиным. Она нацелена на достижение всеобщего благополучия. Инициатива включает шесть принципов будущего человечества – открытость взаимодействия, сохранение многообразия мира, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех и равенство всех государств и народов.

«Все эти предложения фактически сводятся к одному – к отказу от гегемонии Запада», – подчеркнул эксперт. Межуев отдельно выделил принцип суверенного равенства всех государств и народов. «Он призван удержать страны от того, чтобы считать одни принципы единственно возможными: когда условно этот путь – свет и правда, а все остальное – это ложь и тьма. Каждая страна должна делать суверенный религиозный, культурный и социальный выбор», – пояснил спикер.

«Президент очень ясно дал понять, что глобальная повестка возможна, что она не идет вразрез с многообразием цивилизационных путей развития. Выступление Путина было в духе цивилизационного реализма и понимания необходимости мирного сосуществования в глобальном мире», – акцентировал собеседник.

«Кроме того, президент сформулировал глобальную миссию, достойную России – мы защищаем права и свободы человечества, боремся за то, чтобы человек остался человеком, а человечество – человечеством», – добавил Межуев. Он напомнил, что на «Валдае» поднимался вопрос об искусственном интеллекте.

«Конечно, существуют реальные опасения человечества перед тем, что называется трансгуманизмом, прорывом этих нечеловеческих сил, воплощенных в ИИ, к самостоятельности. На этом фоне Россия, будучи консервативной цивилизацией, думает о том, как сохранить человеческое и раскрыть его максимальный потенциал, но при этом не преодолеть человека», – детализировал эксперт.

Межуев также напомнил о словах Путина в контексте расширения НАТО. «Ползучая интервенция – одна из причин конфликта с Западом, который возник. Такая формулировка – это новый психологический аспект происходящего», – считает политолог. В этом контексте он обратил внимание на озвученное предупреждение элитам западных стран – они самонадеянно подошли к опасной черте, угрожая России.

«Путин противопоставляет устремления западных элит интересам мирового большинства и даже собственных народов. Вместо того, чтобы присоединиться к мировому большинству в решении глобальных проблем, страны Европы и Северной Америки тратят ресурсы на сдерживание роста развивающихся государств. «Золотой миллиард» использует все возможности для того, чтобы остаться наверху пищевой цепочки», – напомнил спикер.

«Россия осознала себя в стане отверженных западной цивилизацией, и оказавшись среди якобы «изгоев», стало очевидно, что мы на самом деле не являемся таковыми. Запад изолировал сам себя, исходя из своей собственной политики. И на «Валдае» это было четко продемонстрировано», – заключил Межуев.

В четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Заявленная тема звучала так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В своей речи президент заявил о том, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло, «а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба». «Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

В прошлом году, выступая на Валдайском форуме, Путин предложил странам следовать шести принципам международных отношений, в числе которых равноправие, сохранение многообразия и стремление к открытому миру. На этот раз президент развил эти принципы, позволив себе «несколько философских отступлений», газета ВЗГЛЯД писала о них.

Путин также напомнил, что в рамках СВО и противостояния с Западом Россия не только за свою свободу борется, «не только за свои права, не только за свой суверенитет, а защищает всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств».

«В этом в известной степени мы видим и миссию нашей страны. Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения», – резюмировал президент.