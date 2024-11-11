Певца Ицыка Цыпера обвинили в пропаганде наркотиков в песне «Дымок»

Полиция Москвы обвинила Ицыка Цыпера в пропаганде наркотиков в песне «Дымок»

Tекст: Мария Иванова

Полиция Москвы обвинила исполнителя Ицыка Цыпера, также известного как Игорь Цыба, в пропаганде наркотиков в его песне «Дымок», сообщает ТАСС. В отношении артиста был составлен протокол об административном правонарушении на основании ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ.

В материалах дела говорится, что песня содержит пропаганду наркотических средств и психотропных веществ. В следствии чего на певца могут наложить административный штраф в размере от 4 до 30 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, с возможным выдворением за пределы России.

Цыпер является иностранным гражданином, что также учитывается в его деле. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве выступило одним из участников расследования. Ожидается решение Никулинского суда Москвы, где будет рассматриваться дело певца.

Ранее песня «Дымок» Ицыка Цыпера была заблокирована по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды потребления алкоголя и наркотиков.

На прошлой неделе Никулинский суд Москвы назначил музыканту Вадиму Мотылеву, известному как Slimus, штраф за пропаганду наркотиков в интернете.