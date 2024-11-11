При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
МВД Казахстана опровергло побег осужденного за убийство экс-министра Бишимбаева
Информация о побеге бывшего казахстанского министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии не соответствует действительности, заявил Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана.
Информация о побеге экс-чиновника, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщили в КУИС РИА «Новости».
«Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности согласно приговору суда», – заявили в комитете.
По факту распространения ложной информации уже возбуждено уголовное дело. Виновные в распространении данных слухов будут привлечены к ответственности.
Бишимбаева приговорили к 24 годам за убийство своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бишимбаев цитировал Гитлера в своем последнем слове перед присяжными, заявляя о своей невиновности в умышленном убийстве. Гособвинитель Айжан Аймаганова заявила, что версия Бишимбаева о невиновности рухнула после обнаружения в его телефоне видео, где он издевается над Нукеновой.