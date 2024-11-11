При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Хуситы заявили об ударе по военной базе Израиля
Хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе недалеко от города Яффо, после удара на базе начался пожар.
Удар наносился при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», после него на территории базы начался пожар, сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.
Ранее хуситы из Йемена нанесли удар гиперзвуковой ракетой по базе ВВС Израиля Неватим, находящейся в пустыне Негев.
До этого хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля.