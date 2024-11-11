При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
В Сочи в тоннеле произошло крупное ДТП с пострадавшими
В тоннеле дублера сочинского Курортного проспекта произошло столкновение пяти машин, среди которых был большегруз, пострадал один человек, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Авария произошла на участке по направлению с Хостинского района в Центральный. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства случившегося.
В августе в Туапсинском районе Кубани произошло массовое ДТП с участием мусоровоза, в результате которого погибли три человека и трое получили ранения.
В ноябре в городе Омутнинске Кировской области грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой и въехал в остановку.