При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Церковь Вестероса заподозрили в шпионаже на Россию
Возведенная недавно православная церковь в шведском городе Вестерос вызвала опасения местных экспертов: они полагают, что она якобы может шпионить на Россию.
Исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон предположил, что здание может использоваться для сбора информации об аэропорте Вестерос и важных промышленных предприятиях в регионе, передает RT со ссылкой на Politico.
По словам исследователя, церковь якобы может наблюдать за военными учениями в аэропорту или около него.
В марте 2024 года военнослужащего Томаса Х. из Германии осудили за якобы шпионаж в пользу России.