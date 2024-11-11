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Полиция Молдавии похвасталась слежкой за «сотнями» граждан в ходе выборов
Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Чернэуцяну признал слежку за «сотнями» граждан в ходе выборов
Во время выборов полиция Молдавии осуществляла слежку, прослушивание телефонов «сотен, если не тысяч» граждан, заявил глава Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну.
«Под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300–400 человек: это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят», – приводит слова Чернэуцяну ТАСС со ссылкой на Ziarul de Garda.
Он также отметил, что оборудование полиции позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан: «Неважно, удаляешь ты с телефона приложение или сообщения, которые получил, мы все равно видим его в онлайн-сфере через наши системы».
По словам Чернэуцяну, полиция начала прослушку и слежку весной 2023 года, когда якобы получила информацию о возможных схемах покупки голосов от запрещенной в стране партии «Шор». На сегодняшний день возбуждено 59 уголовных дел о, как заявляется, незаконном финансировании, четыре тянутся еще с 2023 года.
Генерал также выразил недовольство бюрократическими процедурами, которые осложняют работу полиции, в частности, необходимостью запрашивать разрешение от прокуратуры и суда для применения специальных мер наблюдения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду, отметив, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.
Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.