Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Чернэуцяну признал слежку за «сотнями» граждан в ходе выборов

Tекст: Антон Антонов

«Под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300–400 человек: это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят», – приводит слова Чернэуцяну ТАСС со ссылкой на Ziarul de Garda.

Он также отметил, что оборудование полиции позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан: «Неважно, удаляешь ты с телефона приложение или сообщения, которые получил, мы все равно видим его в онлайн-сфере через наши системы».

По словам Чернэуцяну, полиция начала прослушку и слежку весной 2023 года, когда якобы получила информацию о возможных схемах покупки голосов от запрещенной в стране партии «Шор». На сегодняшний день возбуждено 59 уголовных дел о, как заявляется, незаконном финансировании, четыре тянутся еще с 2023 года.

Генерал также выразил недовольство бюрократическими процедурами, которые осложняют работу полиции, в частности, необходимостью запрашивать разрешение от прокуратуры и суда для применения специальных мер наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду, отметив, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.