Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.5 комментариев
Шольц выступил против обладания Германией ядерным оружием
Германия не должна обладать ядерным оружием, для защиты страны нужно развивать обычные вооружения, заявил канцлер Олаф Шольц.
«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.
Он отметил, что любое продвижение в этом направлении встретит его решительное сопротивление. По словам канцлера, для обеспечения защиты Германии и предотвращения нападений следует сосредоточиться на развитии обычных вооружений.
Он подчеркнул необходимость разработки ракет большой дальности, которые не будут оснащены ядерными боеголовками. В этом направлении Германия планирует сотрудничать с Францией и Великобританией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.