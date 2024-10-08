Школьники в Энергодаре отказались от украинского онлайн-обучения

Мэр Энергодара Сеновоз сообщил об отказе школьников от украинского дистанционного образования

Tекст: Вера Басилая

Мэр города Эдуард Сеновоз отметил, что родители осознали важность получения детьми российского образования. По его словам, число учеников в школах Энергодара значительно увеличилось, включая как первоклассников, так и учащихся средних и старших классов, передает ТАСС.

Сеновоз подчеркнул, что многие выпускники энергодарских школ поступают в российские вузы, демонстрируя высокие результаты на экзаменах. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что родители стремятся обеспечить своим детям достойное будущее, выбирая российское образование.

К началу учебного года в Энергодаре были открыты три общеобразовательные школы после капитального ремонта. В этих школах обновили пищеблоки, спортзалы, системы отопления, санузлы и медицинские кабинеты, а также был открыт новый ИТ-класс в школе №2. Помимо этого, модернизированы «атомклассы», где школьники могут изучать программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Ранее в Энергодаре открылся первый «атомкласс» на базе средней школы №5.

