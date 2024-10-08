Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Школьники в Энергодаре отказались от украинского онлайн-обучения
Мэр Энергодара Сеновоз сообщил об отказе школьников от украинского дистанционного образования
С 1 сентября дети в Энергодаре вернулись в школы, отказавшись от украинской дистанционной формы обучения, благодаря повышенному интересу родителей к российскому образованию, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.
Мэр города Эдуард Сеновоз отметил, что родители осознали важность получения детьми российского образования. По его словам, число учеников в школах Энергодара значительно увеличилось, включая как первоклассников, так и учащихся средних и старших классов, передает ТАСС.
Сеновоз подчеркнул, что многие выпускники энергодарских школ поступают в российские вузы, демонстрируя высокие результаты на экзаменах. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что родители стремятся обеспечить своим детям достойное будущее, выбирая российское образование.
К началу учебного года в Энергодаре были открыты три общеобразовательные школы после капитального ремонта. В этих школах обновили пищеблоки, спортзалы, системы отопления, санузлы и медицинские кабинеты, а также был открыт новый ИТ-класс в школе №2. Помимо этого, модернизированы «атомклассы», где школьники могут изучать программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.
Ранее в Энергодаре открылся первый «атомкласс» на базе средней школы №5.