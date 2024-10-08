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    Россия совершила революцию в животноводстве
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    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
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    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном
    Пашинян прокатился на велосипеде по Москве
    Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2024 года
    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

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    8 октября 2024, 12:15 • Новости дня

    Школьники в Энергодаре отказались от украинского онлайн-обучения

    Мэр Энергодара Сеновоз сообщил об отказе школьников от украинского дистанционного образования

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября дети в Энергодаре вернулись в школы, отказавшись от украинской дистанционной формы обучения, благодаря повышенному интересу родителей к российскому образованию, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

    Мэр города Эдуард Сеновоз отметил, что родители осознали важность получения детьми российского образования. По его словам, число учеников в школах Энергодара значительно увеличилось, включая как первоклассников, так и учащихся средних и старших классов, передает ТАСС.

    Сеновоз подчеркнул, что многие выпускники энергодарских школ поступают в российские вузы, демонстрируя высокие результаты на экзаменах. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что родители стремятся обеспечить своим детям достойное будущее, выбирая российское образование.

    К началу учебного года в Энергодаре были открыты три общеобразовательные школы после капитального ремонта. В этих школах обновили пищеблоки, спортзалы, системы отопления, санузлы и медицинские кабинеты, а также был открыт новый ИТ-класс в школе №2. Помимо этого, модернизированы «атомклассы», где школьники могут изучать программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

    Ранее в Энергодаре открылся первый «атомкласс» на базе средней школы №5.

    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» могли направить западным разведкам

    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

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    8 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной

    Марочко: ВС России начали освобождение Серебрянки и Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате активных действий ВС РФ удалось продвинуться юго-западнее Кременной, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что передовые подразделения Российской армии уже начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка.

    Он также подчеркнул важность этого прорыва для дальнейшего продвижения российских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, ранее сообщалось о продолжающихся интенсивных боях в этом районе.

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    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    7 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Российские войска нанесли удар «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска атаковали временный пункт дислокации 72-й бригады ВСУ в Павлограде Днепропетровской области с помощью «Искандера», сообщили в Минобороны.

    Удар был направлен на промышленное предприятие, где находились украинские военные. Министерство обороны России в Telegram сообщило, что были предоставлены кадры объективного контроля, на которых виден момент удара по ангару.

    Ранее в МО сообщали, что российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области. Кроме того, «Искандер-М» также нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.

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    8 октября 2024, 09:21 • Новости дня
    Прокуратура вмешалась в спор о приеме учеников в 10-й класс в Москве
    Прокуратура вмешалась в спор о приеме учеников в 10-й класс в Москве
    @ Ivtorov/Wikipedia

    Tекст: Александра Юдина

    Прокуратура Москвы выявила нарушение закона об образовании в школе №57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс, после чего директору школы вынесли предписание об устранении нарушения.

    Уточняется, что школа №57 в Москве нарушила право на получение среднего общего образования, закрепленное в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», передает РБК.

    В связи с этим прокуратура вынесла представление директору школы Анне Вахнеевой с требованием устранить нарушение.

    Конфликт начался после того, как отец школьника Кирилл Малютин узнал, что его сыну отказали в зачислении из-за низкого результата ОГЭ по математике и других претензий, которые, по его словам, не были подкреплены фактами.

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    Считаете ли вы целесообразным сокращение продолжительности среднего образования?



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    При этом выяснилось, что мальчик сдал ОГЭ с необходимыми результатами, получив баллы, соответствующие требованиям для продолжения обучения.

    Малютин также сообщил, что школа ввела дополнительные, не опубликованные критерии для зачисления, которые отличались от ранее объявленных правил.

    Он подал иск в Хамовнический суд, но после предложения от школы о зачислении в гуманитарный спецкласс отозвал заявление и перевел сына в другую школу.

    С аналогичной проблемой столкнулся и Сергей Шереметьев, отец другой ученицы. Несмотря на отказ от иска, его дочь также решила перейти в другую школу.

    Малютин отметил, что после вмешательства прокуратуры стало очевидно, что нарушения школы подтверждены документально, а не являются выдумкой родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что поступили 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в 10-й класс.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания помощника президента Владимира Мединского о сокращении времени обучения в школе и вузах оправданы, так как образование должно адаптироваться под кадровые требования.

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    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
    Российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, продвинувшись вглубь обороны украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Южная» освободила Зоряное Первое в ДНР и поразила формирования 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ у Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочки, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 18-й бригады нацгвардии.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 855 человек, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, американское орудие M119 и британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    Группировка «Восток» освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР и поразила формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны у Доброволья, Великой Новоселки, Новополья и Зеленого Поля в ДНР.

    Также группировка отразила контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 115 человек, БМП, американский БТР М113, французскую САУ Caesar.

    В понедельник ВС России освободили Гродовку в ДНР.

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    8 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    FT сообщила о важности переговоров Киева с Москвой

    FT: Киев и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.

    В статье говорится, что в Вашингтоне и некоторых западных столицах, а также в Киеве, наблюдается смена настроений.

    Ранее преобладала решимость закончить войну после изгнания российской армии с Украины. Теперь же звучат призывы к урегулированию конфликта через переговоры, что оставит большую часть страны нетронутой.

    Однако Киев не получает достаточно поддержки для достижения даже этой скромной цели. Ситуация осложняется отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и выборами президента США.

    Также внимание союзников отвлекает обострение обстановки на Ближнем Востоке. В кулуарах обсуждается возможная сделка, которая позволит Москве сохранить контроль над занятыми территориями, а Украина сможет войти в НАТО. Это подразумевает гарантии безопасности в контролируемых Киевом границах.

    Экс-генсек альянса Йенс Столтенберг намекнул на такую возможность в интервью FT.

    Однако, по мнению обозревателей, Москва не заинтересована в подобном диалоге. Чтобы усилить позиции Киева, США и ЕС предложено увеличить военную и дипломатическую поддержку.

    Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.

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    7 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    ВС России ударом «Иноходца» поразили гаубицу M777 в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили американскую гаубицу M777 с помощью беспилотника «Иноходец» в Сумской области, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» в Сумской области с помощью дрона засекли замаскированную огневую позицию M777 в лесополосе, ее координаты удалось подтвердить, указало ведомство, передает ТАСС.

    Расчет ударного беспилотника «Иноходец» нанес прямой ракетный удар по гаубице, она была уничтожена вместе с боекомплектом. Результативность удара подтверждена кадрами объективного контроля.

    Ранее ударом «Иноходца» была поражена группа украинских боевиков в приграничной зоне Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем примечателен БПЛА «Иноходец», почему упоминания о нем исчезали из новостей, и почему вернуть его эффектно в строй позволила операция по освобождению районов Курской области

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    8 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По украинским военным аэродромам ударили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в прошлые сутки, сообщило Минобороны.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

    Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 49 беспилотников самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 дрона, 580 ЗРК, 18 555 танков и других  бронемашин, 1469 машин РСЗО, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов.

    В конце прошлой недели Минобороны сообщало, что ВС России за семь дней нанесли 29 групповых ударов по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

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    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

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    8 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Росгвардия показала уничтожение украинской ДРГ в Курской области

    Бойцы Росгвардии уничтожили ДРГ противника, укрывшуюся за грузовиком в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало при помощи дрона-камикадзе украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области, следует из видео ведомства.

    На видеозаписи, представленной Росгвардией, видно, как спецподразделение, выполняющее задачи в Курской области, эффективно ликвидировало противника с применением дрона-камикадзе. Для успешного проведения операции мото-FPV расчет выбрал оптимальное место для запуска квадрокоптера, что позволило своевременно обнаружить укрытую группу, следует из сообщения в Telegram-канале Росгвардии.

    После того как диверсанты были уничтожены, бойцы переместились на новое место, чтобы избежать потенциальной угрозы и обеспечить безопасность дальнейших операций на территории.

    Ранее российские штурмовики Су-25 нарушили планы ротации ВСУ, уничтожив их силы и бронетехнику в Курской области.

    Российские артиллеристы также уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, используя точечный артиллерийский удар.

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