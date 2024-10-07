Эксперт отметила необходимость сформировать устойчивое понятие об исторической памяти

«Мое глубокое убеждение, что это вызов нам – научному сообществу, потому что это сейчас нужно делать. Потому что нет консолидированного понимания, что такое историческая память, и в этой связи мы с вами как раз наблюдаем и замену понятий, и хаотичные движения, и представления о ней как исключительно о политической конструкции. Я думаю, мы все понимаем, что, обращаясь к исторической памяти, мы сегодня оперируем зарубежными школами, и большинство тех исследований, которые написаны отечественными учеными, они все равно обращаются к зарубежным школам. Да, есть отдельные работы, но с точки зрения терминологии, понимания, к сожалению, наша школа исторической памяти в полной мере не сложилась, хотя ресурсные возможности и потенциал, безусловно, колоссален», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас историческая память является не только фундаментом самоидентичности, но и понятием, на которое опираются ведущие документы страны, начиная от Конституции РФ и заканчивая стратегией национальной безопасности. Формирование устойчивого понятия об исторической памяти позволит сделать ее «столпом государственности».

«Мы можем признавать или не признавать политизацию исторической памяти, но факт остается фактом. И если научное сообщество сейчас не включится в создание консолидированного мнения, понимания, что такое историческая память, в формирование методологической основы, то это сделают другие. И мы будем только возмущаться, что она не соответствует нашим научным представлениям», – добавила она, отметив, что к работе стоит привлечь не только историков, но и специалистов в области психологии, социологии, культурологии, информационной защиты.