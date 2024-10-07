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Эксперт отметила необходимость сформировать устойчивое понятие об исторической памяти
Консолидированное понятие об исторической памяти необходимо сформировать российскому научному сообществу для обеспечения ее стабильности. Такое мнение высказала руководитель Национального центра исторической памяти РФ Елена Малышева на пленарном заседании третьего международного Петербургского исторического форума.
«Мое глубокое убеждение, что это вызов нам – научному сообществу, потому что это сейчас нужно делать. Потому что нет консолидированного понимания, что такое историческая память, и в этой связи мы с вами как раз наблюдаем и замену понятий, и хаотичные движения, и представления о ней как исключительно о политической конструкции. Я думаю, мы все понимаем, что, обращаясь к исторической памяти, мы сегодня оперируем зарубежными школами, и большинство тех исследований, которые написаны отечественными учеными, они все равно обращаются к зарубежным школам. Да, есть отдельные работы, но с точки зрения терминологии, понимания, к сожалению, наша школа исторической памяти в полной мере не сложилась, хотя ресурсные возможности и потенциал, безусловно, колоссален», – сказала она, передает ТАСС.
По ее словам, сейчас историческая память является не только фундаментом самоидентичности, но и понятием, на которое опираются ведущие документы страны, начиная от Конституции РФ и заканчивая стратегией национальной безопасности. Формирование устойчивого понятия об исторической памяти позволит сделать ее «столпом государственности».
«Мы можем признавать или не признавать политизацию исторической памяти, но факт остается фактом. И если научное сообщество сейчас не включится в создание консолидированного мнения, понимания, что такое историческая память, в формирование методологической основы, то это сделают другие. И мы будем только возмущаться, что она не соответствует нашим научным представлениям», – добавила она, отметив, что к работе стоит привлечь не только историков, но и специалистов в области психологии, социологии, культурологии, информационной защиты.