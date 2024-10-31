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Хуснуллин сообщил о планах остановить износ инфраструктуры за шесть лет
Хуснуллин сообщил о возможности остановить износ коммунальной инфраструктуры в России за пять-шесть лет
Износ коммунальной инфраструктуры в России может быть остановлен в течение пяти-шести лет благодаря комплексной программе модернизации, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Для достижения этой цели будет использована программа модернизации, включающая финансирование из различных источников, сообщает ТАСС.
Программа модернизации коммунальной инфраструктуры включает в себя прямое бюджетное финансирование, заемные средства, средства предприятий и инвесторов. Хуснуллин выразил уверенность в том, что благодаря этому подходу удастся не только остановить износ инфраструктуры, но и значительно улучшить ее состояние.
Ранее сообщалось, что ФАС разработала проект постановления по «целевой амортизации» для организаций ЖКХ, чтобы инвестиции концентрировались на модернизацию и реконструкцию коммунальных объектов.