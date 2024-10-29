Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Самолеты ВКС России прибыли в ЮАР с дружественным визитом
Самолеты Ту-160 ВКС России прибыли в ЮАР с официальным визитом
В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолетов ВКС России, включая Ту-160, для демонстрации оборонного сотрудничества и проведения двустороннего семинара.
В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолеты Ил-62 и Ан-124. Визит пройдет с 29 октября по 2 ноября и направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран, сообщает ТАСС.
Южноафриканские национальные силы обороны приветствовали российские ВКС. В рамках мероприятия планируется двусторонний семинар с участием технических специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.
По информации Министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, два ракетоносца Ту-160 должны прибыть 29 октября поздним вечером на базу ВВС ЮАР Waterkloof, расположенную в пригороде Претории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун для участия в военно-морских учениях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ЮАР начались совместные военно-морские учения с участием России, Китая и Южно-Африканской Республики. Фрегат «Неустрашимый» прибыл в порт ЮАР для участия в этих учениях.