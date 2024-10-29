20-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла на тренировке

20-летняя Матильда Лоренци погибла после падения на тренировке в Валь-Сеналесе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия произошла на тренировке итальянской горнолыжницы Матильды Лоренци, передает «Чемпионат». Молодая спортсменка, которой было всего 20 лет, погибла после падения, ударившись головой о твердый склон. Авария произошла в горах Валь-Сеналес 28 октября.

После несчастного случая Лоренци была срочно доставлена в больницу Сан-Маурицио в Больцано, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга подтвердила факт трагедии.

Лоренци считалась перспективной спортсменкой. Прошлый сезон для нее был успешным: она выиграла общий зачет Кубка Италии среди юниоров. Также она заняла шестое место в скоростном спуске и восьмое в супергиганте на юниорском чемпионате мира во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2009 года горнолыжница из Петербурга погибла под снежной лавиной при спуске со склона горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.