Песков назвал голословными обвинения России и Китая в дискредитации властей США

Tекст: Вера Басилая

Песков назвал обвинения в адрес Москвы и Пекина в дискредитации американских властей абсолютно голословными. Он подчеркнул, что Россия отвергает эти обвинения, которые уже вызывают иронию из-за их регулярности и многообразия, передает ТАСС.

Комментарий Пескова связан с публикацией канала CNN, который ссылаясь на анонимный источник, обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении фейковой информации о мерах американских властей по борьбе с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен».

Ранее сообщалось, что ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов.

Напомним, жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.

Ураган «Хелен» назван самым смертоносным после «Катрины» за последние 20 лет на материковой части США.