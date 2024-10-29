Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Песков назвал голословными обвинения России и Китая в дискредитации властей США
Обвинения в адрес России и Китая в дискредитации властей США в связи с ураганами бездоказательные и вызывают иронию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал обвинения в адрес Москвы и Пекина в дискредитации американских властей абсолютно голословными. Он подчеркнул, что Россия отвергает эти обвинения, которые уже вызывают иронию из-за их регулярности и многообразия, передает ТАСС.
Комментарий Пескова связан с публикацией канала CNN, который ссылаясь на анонимный источник, обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении фейковой информации о мерах американских властей по борьбе с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен».
Ранее сообщалось, что ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов.
Напомним, жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.
Ураган «Хелен» назван самым смертоносным после «Катрины» за последние 20 лет на материковой части США.