Жителей Луганска начали эвакуировать из района, где может быть повторный обстрел

Глава Луганска Пащенко: Жителей эвакуируют из района, где может быть повторный обстрел

Tекст: Алексей Дегтярев

Эвакуация проводится совместно с властями ЛНР, поскольку ожидаются повторные прилеты, сказала Пащенко ТАСС.

«По этой причине сейчас подогнали автобусы, эвакуируем людей в безопасное место, где для них организовано горячее питание», – добавила градоначальник.

Между тем глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что эвакуация проводится из Каменнобродского района. По его словам, ВСУ стремятся нанести максимальный ущерб инфраструктуре, потому могут ударить повторно, передает РИА «Новости».

«Уже сформирована комиссия по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и социальным объектам. В ближайшее время она прибудет на место ЧП для обследования зданий, получивших повреждения», – подвел итог глава региона.

Напомним, средства противовоздушной обороны во вторник отразили обстрел со стороны ВСУ, сообщалось, что украинские военные запустили ракеты неустановленного типа. Часть из них разорвалась в промзоне, обошлось без жертв и разрушений среди гражданского населения.