«Ветераны России» предложили расширить права женщин на удаленную работу

Tекст: Алексей Дегтярев

Движение предложило председателю Госдумы Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удаленную работу по их желанию, передает РИА «Новости».

Предложение направлено на содействие увеличению рождаемости в стране.

В обоснование инициативы «Ветераны России» сослались на данные исследований, показывающих, что женщины, работающие удаленно, чаще решаются на рождение детей. Это подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для данной категории сотрудников.

Также движение обратилось с этой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе отмечается, что миллионы женщин трудятся в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT и на некоторых должностях в государственной службе.

Создание комфортных условий для совмещения профессиональной деятельности с материнством будет способствовать укреплению демографической ситуации в России.

В начале октября эксперты РАНХиГС прогнозировали, что уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми.