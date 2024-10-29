Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
«Ветераны России» предложили расширить права женщин на удаленную работу
Общероссийское движение «Ветераны России» предложило Госдуме расширить права женщин на удаленную работу для увеличения рождаемости в стране, сославшись на исследования, указывающие на эффективность таких мер.
Движение предложило председателю Госдумы Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удаленную работу по их желанию, передает РИА «Новости».
Предложение направлено на содействие увеличению рождаемости в стране.
В обоснование инициативы «Ветераны России» сослались на данные исследований, показывающих, что женщины, работающие удаленно, чаще решаются на рождение детей. Это подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для данной категории сотрудников.
Также движение обратилось с этой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе отмечается, что миллионы женщин трудятся в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT и на некоторых должностях в государственной службе.
Создание комфортных условий для совмещения профессиональной деятельности с материнством будет способствовать укреплению демографической ситуации в России.
В начале октября эксперты РАНХиГС прогнозировали, что уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми.