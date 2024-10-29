Саудиты предложили посредничество в переговорах России и Украины

Посол Саудовской Аравии заявил о готовности предложить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной

Tекст: Максим Попов

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», – приводит ТАСС слова дипломата.

Как отметил аль-Ахмад, развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности. Между двумя странами достигнут прогресс в укреплении партнерских отношений, что также открывает новые возможности для обеспечения светлого и процветающего будущего как для обеих стран, так и для их народов. Посол подчеркнул, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией создает перспективы для будущего и способствует укреплению взаимоотношений.



Напомним, на саммите стран БРИКС в Казани ЮАР выступила за скорейшее завершение украинского конфликта при помощи мирных переговоров. Одновременно с этим премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов оказать любое содействие для достижения мира на Украине. При этом ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но только основываясь на стамбульских соглашениях.





