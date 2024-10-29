Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Москалькова предложила ввести ответственность за буллинг
Татьяна Москалькова предложила ввести ответственность за буллинг в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести правовую ответственность за буллинг, указав на отсутствие наказания за это антиобщественное явление.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике предложила ввести ответственность за буллинг в стране, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на сегодня в России отсутствует правовая база и правоприменительная практика, которые могли бы регулировать и наказывать за буллинг.
Она отметила, что буллинг стал распространенным явлением, требующим правового вмешательства для защиты прав граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили отправлять школьников на «курс исправления» за участие в травле, чтобы предотвратить повторение трагических событий, подобных случившемуся в брянской гимназии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что психологи объяснили связь буллинга с трагедией в брянской гимназии, подчеркнув, что травля может иметь серьезные последствия для всех участников.