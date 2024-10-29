Татьяна Москалькова предложила ввести ответственность за буллинг в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике предложила ввести ответственность за буллинг в стране, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на сегодня в России отсутствует правовая база и правоприменительная практика, которые могли бы регулировать и наказывать за буллинг.

Она отметила, что буллинг стал распространенным явлением, требующим правового вмешательства для защиты прав граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили отправлять школьников на «курс исправления» за участие в травле, чтобы предотвратить повторение трагических событий, подобных случившемуся в брянской гимназии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что психологи объяснили связь буллинга с трагедией в брянской гимназии, подчеркнув, что травля может иметь серьезные последствия для всех участников.