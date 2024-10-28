  • Новость часаОппозиция начала строить сцену для митинга у парламента Грузии в Тбилиси
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    Запад решился испытать народ Грузии на твердость
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 14:15 • Новости дня

    Лавров: Россия рассмотрит предложения о контактах с Грузией при их поступлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова к обсуждению предложений о контактах с Тбилиси, если они будут предоставлены, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

    «Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же, мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили», – отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-спикер партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Саникидзе заявил о государственном перевороте в Грузии по вине ФСБ России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не вмешивается в дела внутри Грузии.

    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», – сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    28 октября 2024, 11:45 • Новости дня
    Задержан фальсификатор от правящей партии на выборах в парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах 26 октября в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется следствие, этот человек (вбросивший бюллетени) задержан», – сказал он.

    По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения.

    По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Вброс перед телекамерами произошел на участке в Марнеули, результаты там из-за этого отменены.

    «Грузинская мечта» незамедлительно призвала к расследованию инцидента.

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

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    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

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    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

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    27 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Забайкальском крае произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске, это второй случай за двое суток после побега из липецкой колонии, пишут СМИ.

    Побег был совершен заключенными, которые не явились на обязательные работы, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно новости». В связи с этим инцидентом начаты поисковые мероприятия для обнаружения и задержания беглецов. На данный момент неизвестно, как именно заключенные смогли скрыться из исправительного центра.

    Исправительные центры появились как альтернатива лишению свободы, и принудительные работы стали одним из видов наказаний, включенным в Уголовный кодекс. Они предоставляют возможность осужденным трудиться в местах, расположенных за пределами колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов заявил, что к истории побега из липецкой колонии № 2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке.

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    28 октября 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии

    Политолог Лукьянов: США и Европа отстанут от Грузии, если власти в Тбилиси проявят твердость

    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии
    @ Florian Gaertner/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа и США пока не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении. Но они в силах раскачать бузу в стране, потенциал для этого есть. Многое будет зависеть от крепости нервов «Грузинской мечты», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в ЕС сочли, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями, а президент Саломе Зурабишвили призвала к протестам в центре Тбилиси.

    «Реакция Запада на результаты выборов в грузинский парламент вполне предсказуемая», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что взаимная неприязнь между правительством во главе с «Грузинской мечтой» и странами Европы и США формировалась довольно давно.

    «Но в последние два года это усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое положение дел не нравится западным странам, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

    «Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейскую перспективу страны. Приостановлены переговоры о вступлении в Евросоюз. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никаких реальных переговоров нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

    Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию и присоединение к евроатлантическим структурам абсолютно безальтернативным выбором. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил Лукьянов.

    Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Собеседник отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту президента, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу в Грузии», – добавил политолог.

    Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в грузинский парламент выделяется Будапешт. Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту», а также собрался посетить Тбилиси с официальным визитом. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов.

    «Венгерский премьер – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Позиция Орбана по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Грузии, тот вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник.

    По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Да, конечно, есть. Какую-то бузу раскачать можно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит», – рассуждает политолог.

    «До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

    «Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Грузию западные страны не будут», – считает эксперт.

    После этого, по прогнозам политолога, отношения Тбилиси с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.   

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. «Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она. При этом власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи.

    Кроме того, парламентарии из Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни честными, и поэтому ЕС не должен признавать их результаты и должен ввести персональные санкции. Заявление подписали Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Ирландия, Канада, Украина, Швеция.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Центризбирком Грузии к «расследованию нарушений», которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент. «Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», – говорится в заявлении Борреля.

    С подобным комментарием выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – сказано в его заявлении. По словам Блинкена, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами».

    На этом фоне председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии

    США и ЕС призвали Грузию расследовать нарушения на выборах

    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, он осудил« нарушения международных норм», пишет «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что были «зафиксированы злоупотребления правящей партией государственными ресурсами и случаи запугивания». Он поддержал призывы международных и местных наблюдателей к проведению тщательного расследования всех нарушений.

    Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, между тем, выразил «серьезные опасения» по поводу влияния недавних законодательных поправок на результаты голосования.

    Он заметил, что наблюдатели сообщили о «неравных условиях и поляризованной атмосфере» во время избирательной кампании.

    «ЕС ожидает оперативного, прозрачного и независимого расследования от Центральной избирательной комиссии Грузии и других властей, чтобы восстановить доверие к избирательному процессу», – говорится в заявлении Борреля.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Зурабишвили также призвала к протестам в центре Тбилиси.

    Европарламент объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках.

    Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%.

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    27 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Президент Грузии отказалась признать итоги выборов

    Зурабишвили отказалась признать выборы после победы «Грузинской мечты»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Как сообщает РИА «Новости», на брифинге она подчеркнула: «Я не признаю эти выборы».

    Зурабишвили не пояснила, какие именно факторы стали основанием для ее решения. Однако известно, что она критиковала усилия «Грузинской мечты» по проведению реформ в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, также сообщалось, что в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

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    28 октября 2024, 11:35 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте

    Партия «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте на выборах в парламент Грузии

    Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте, что позволяет ей сохранять контроль над законодательным органом и продолжать политическую деятельность.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила по итогам парламентских выборов 89 депутатских мандатов из 150, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге, сообщает ТАСС.

    Папуашвили подчеркнул, что парламент, несмотря на заявления оппозиции, будет легитимным органом. «Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов. Так что, как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», – отметил он.

    Председатель также прокомментировал утверждения оппозиции о том, что парламент якобы не будет легитимным. Он заявил, что эти утверждения являются ложными и что парламент продолжит свою работу в полном объеме в соответствии с законодательством.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя» после непризнания оппозицией выборов в парламент.

    Президент Саломе Зурабишвили называла выборы «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», что, по мнению эксперта Петрэ Мамрадзе, поставило ее в безвыходное положение.

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    28 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи
    Власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили лжет о якобы фальсификациях на выборах в парламент Грузии, состоявшихся 26 октября, заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда Зурабишвили говорит о манипуляциях аппаратурой, которая использовалась в процессе голосования, она лжет. Это обычный обман», – сказал он.

    По его словам, призвавшая к протестам против итогов выборов Зурабишвили «вместе с оппозицией вовлечена в сценарий дестабилизации в Грузии».

    «Президент прямо из своего дворца распространяет дезинформацию, – сказал Шалва Папуашвили. – Она вводит граждан в заблуждение, играет на их эмоциях – и это неслыханно!».

    Он заявил, что «ни одно из обвинений не соответствует действительности».

    Председатель парламента заявил, что президент и оппозиция «получили задание устроить в стране хаос».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обещал не допустить подрыва конституционного строя.

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    27 октября 2024, 18:09 • Новости дня
    Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

    Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. С ним также прибудут члены правительства Венгрии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Венгрии первым поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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