В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены» среди старшеклассников

Tекст: Ольга Иванова

Старшеклассники получат до 1 млн рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей и призеров также получат награды.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призером. Вы – уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», – поздравил финалистов Кириенко.

Он напомнил, что участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более 3 млн ребят.

Победители среди школьников 10 классов получат 1 млн рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры – по 200 тыс. рублей на образование.

Приз для победителей среди ребят из 8-9 классов составит 200 тыс. рублей, а призеры в этой возрастной категории получат по 100 тыс. рублей на образование.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники призеров – по 50 тыс. рублей.

«Большая перемена» – флагманский проект «Движения первых». Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.