Минздрав Палестины заявил о риске пандемии полиомиелита из-за вспышки заболевания в Газе

Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

Эксперт Пашкин: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги

Tекст: Андрей Резчиков

«Я думаю, что главную роль в этом побеге сыграли большие деньги. Определенным сотрудникам заплатили за то, что они допустили эту ситуацию», – предположил глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.

Эксперт считает, что незаметно совершить подобный побег с помощью подкопа невозможно. «Тем более среди заключенных всегда есть те, кто работает на администрацию, и они должны были знать о подкопе и доложить об этом. Но ничего не сработало: ни оперативная работа сотрудников колонии, ни система видеонаблюдения», – добавил Пашкин.

Собеседник подчеркнул, что заключенные, которые сделали два подкопа, один из которых оказался длиной в несколько десятков метров, «должны были были куда-то девать землю». «За заключенными ведется постоянный контроль, производятся расчеты перед уходом на работу из барака. Кто и когда рыл? Ночью? Кто и когда выпускал их? Или рыли те, кто был на больничном? Так за ними тоже должны были смотреть. То есть без администрации в колонии ничего не сделаешь», – поясняет Пашкин.

Спикер считает, что к побегу могла привести «преступная халатность, замешанная на деньгах», со стороны сотрудников колонии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, побег из колонии общего режима №2 в Липецкой области совершили шесть заключенных (пять граждан Узбекистана и один Таджикистана). Первым об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

По данным РЕН ТВ, заключенные сбежали через выкопанный тоннель длиной 65 м. Позднее двое беглецов были задержаны в Тамбовской области, а еще троих задержали в Липецкой области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, пятый из шести сбежавших скрывался в частном секторе села Петровское в Липецкой области и был доставлен в территориальный отдел полиции. «Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», – уточнила Волк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной сотрудниками ИК-2 (ст. 293 УК, максимальное наказание – до семи лет лишения свободы). В колонии проведут служебную проверку.